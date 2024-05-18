Россиянам назвали самые дешевые направления для отдыха на море в конце мая

АТОР: самым дешевым направлением для отдыха на море в конце мая стала Абхазия

Самым дешевым направлением для отдыха на море в конце мая для россиян стала Абхазия. Это и другие направления назвали в АТОР.

15 мая тур на двоих из Москвы на десять ночей с проживанием в двухзвездочном отеле, завтраком и перелетом можно было приобрести за 27,1 тысячи рублей на двоих.

На втором месте по доступности оказался Большой Сочи (приморский кластер) — отдых на 10 ночей обойдет в 37,7 тысячи рублей за двух человек и включает в себя отдых в трехзвездочном отеле с завтраками.

Третью строчку занял тур ОАЭ на десять дней с проживанием в четырехзвездочном отеле, завтраком и авиабилетами — его стоимость составит 79,4 тысячи рублей на двоих. Четвертое место у Турции (от 86 тысяч рублей), пятое — Хайнань (от 101,2 тыс. рублей с завтраком).

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Германии и назвала некоторые привычки немцев непонятными для русских. К примеру, написала автор публикации, многие жители ФРГ ходят по дому в той же обуви, что и по улицам.