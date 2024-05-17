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03:41, 17 мая 2024Путешествия

Россиянка побывала в Германии и назвала непонятные для русских привычки немцев

Фото: Paul Fiedler / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Германии и назвала некоторые привычки немцев непонятными для русских. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

К примеру, написала автор публикации, многие жители ФРГ ходят по дому в той же обуви, что и по улицам. Кроме того, они любят подсматривать за соседями. «Следить, кто куда пошел, кто в гости пришел, так ли газон постриг, насколько правильно отсортировал мусор», — объяснила блогерша.

Еще одна необычная привычка немцев — экономия на всем. По словам путешественницы, это касается и коммунальных услуг, и покупок в супермаркетах. Также для немцев в порядке вещей будет отправить родителей в дом престарелых. «Дети приезжают к родителям в гости, навещают их раз в неделю», — добавила она.

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Кроме того, немцы любят жить по расписанию. Они работают четко в отведенные для этого часы, а в выходные не отвечают на звонки, даже если звонит начальник. «Эта черта характера вырабатывалась у них десятками лет и является частью культуры и менталитета», — заключила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала стыдные для россиян предметы гордости в Китае. В частности, она рассказала, что после еды местные жители оставляют на столах недоеденные блюда, тем самым демонстрируя свой достаток.

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      Марк Успенский
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