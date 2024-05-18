Российский самолет резко сменил курс из-за пассажира с признаками инфаркта

Летевший в Красноярск самолет сменил курс из-за пассажира с признаками инфаркта

Самолет российской авиакомпании сменил курс и совершил вынужденную посадку из-за пассажира с признаками инфаркта. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Хабаровска в Красноярск. Во время полета у 35-летнего мужчины резко ухудшилось самочувствие. Пилоты приняли решение посадить лайнер в аэропорту Братска. Там пассажира передали работникам медицинских служб.

Представитель перевозчика уточнил, что для вылета самолета требуется осмотр технических специалистов, которых в Братске нет. Нужный сотрудник прибудет в аэропорт первым рейсом сторонней авиакомпании после 03:00 по московскому времени.

В марте пилоты рейса из Таиланда в Россию были вынуждены дважды подряд менять курс из-за двух больных пассажиров. Сначала признаки инфаркта обнаружили у 59-летнего мужчины, и самолет пришлось посадить в Узбекистане.