Стало известно о планах республиканцев сменить спикера Джонсона

Axios: республиканцы хотят сменить Джонсона, несмотря на поддержку Трампа

Члены Республиканской партии США, которые поддерживают кандидата в президенты Дональда Трампа, хотят, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон покинул свой пост после выборов главы государства. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, республиканцы хотят поменять спикера, несмотря на близкие отношения Джонсона и Трампа, которые относятся друг к другу с уважением. В частности, два политика уже поддерживают контакт и разговаривали про первые действия Трампа в Белом доме, если он победит на выборах.

Кроме того, отмечается, что сам экс-президент считает спикера «довольно хорошим союзником» и лояльным себе однопартийцем.

Одним из претендентов в качестве сменщика Джонсона рассматривается действующий глава юридического комитета Джим Джордан, который уже боролся за пост спикера в начале 2023 года.

Ранее Трамп заявил, что за остающиеся до выборов в стране пять месяцев может разразиться третья мировая война. Политик добавил, что стране «предстоят пять опасных месяцев из-за этого безумца», подразумевая действующего главу государства Джо Байдена и его внешнюю политику.