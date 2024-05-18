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08:04, 18 мая 2024Россия

Украинский беспилотник попытался атаковать Крым

МО: российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Крыма

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В ночь на 18 мая беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил попытку атаковать полуостров Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сорвали удар, уничтожив дрон над территорией региона.

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника ВСУ. Cредства ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек стал жертвой атаки украинского БПЛА на село Новая Наумовка в Белгородском районе, еще один ранен. Пострадавшие приехали в населенный пункт вскопать огород, хотя ранее здесь был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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      Александра Синицына
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