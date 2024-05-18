Депутат Водолацкий: освобождение Старицы перерезало поставки боеприпасов ВСУ

Освобождение села Старица Харьковской области позволило перерезать поставки боеприпасов и резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольный им Волчанск. Важность этого события в беседе с ТАСС оценил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Кроме того, собеседник издания отметил, что освобождение Старицы позволит максимально снизить частоту обстрелов Белгородской области. По словам Водолацкого, жители Харьковской области «ждут российскую армию».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом является «только началом». Он добавил, что усиленный закон о мобилизации на Украине превратил ее в концлагерь.

