Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:34, 18 мая 2024Бывший СССР

В Госдуме оценили важность освобождения села Старица Харьковской области

Депутат Водолацкий: освобождение Старицы перерезало поставки боеприпасов ВСУ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Освобождение села Старица Харьковской области позволило перерезать поставки боеприпасов и резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольный им Волчанск. Важность этого события в беседе с ТАСС оценил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Кроме того, собеседник издания отметил, что освобождение Старицы позволит максимально снизить частоту обстрелов Белгородской области. По словам Водолацкого, жители Харьковской области «ждут российскую армию».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) под Харьковом является «только началом». Он добавил, что усиленный закон о мобилизации на Украине превратил ее в концлагерь.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Полетели над Рейхстагом, ребяточки!» Украинец запустил дрон с российским флагом в Берлине

      Людей эвакуировали из Большого театра в Москве

      В зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков

      Дацика обвинили в крышевании рынка в Мариуполе

      В Госдуме оценили важность освобождения села Старица Харьковской области

      Президент Болгарии назвал невозможной победу над Россией

      Участник СВО пытался задушить 12-летнюю девочку

      Марки с ароматом багета появились во Франции

      Экс-главком НАТО указал на неожиданную угрозу США

      Опубликовано видео удара по крупному логистическому центру ВСУ под Одессой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше