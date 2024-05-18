В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах

Депутат Метелев предложил увеличить штраф за курение до ₽15 тыс.

Депутат Госдумы, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы за курение в неположенных местах до 15 тысяч рублей, а на детских площадках — до 30 тысяч рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Для родителей может быть введен штраф до семи тысяч за курение ребенка младше 16 лет», — написал Метелев.

Депутат отметил, что вместе с коллегой Максимом Топилиным и парламентариями он разработал пакет антитабачных инициатив. Документы направлены в Правительство России и Верховный суд.

Ранее в Госдуме России подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Депутаты от ЛДПР отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут.