В Китае рассказали об ультиматуме Путина Лондону в ответ на угрозы

Sohu: Путин выдвинул ультиматум Лондону в ответ на угрозы

Китайское издание Sohu пишет, что президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам. Авторы публикации выразили мнение, что российский лидер дал понять, чем обернутся провокации Британии.

По словам китайских журналистов, Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум — Путин заставил власти страны снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».

Российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.