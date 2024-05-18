Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 18 мая 2024Мир

В Китае рассказали об ультиматуме Путина Лондону в ответ на угрозы

Sohu: Путин выдвинул ультиматум Лондону в ответ на угрозы

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Китайское издание Sohu пишет, что президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам. Авторы публикации выразили мнение, что российский лидер дал понять, чем обернутся провокации Британии.

По словам китайских журналистов, Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум — Путин заставил власти страны снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».

Российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом 15 мая. На следующий день прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 17 мая глава России отправился в Харбин. Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Стало полной неожиданностью». В НАТО заявили о недовольстве из-за решения Франции пригласить Россию в Нормандию

      Стрелявшего в премьера Словакии писателя отправили в СИЗО

      Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

      Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей на заезде в Ленинградской области

      В Китае рассказали об ультиматуме Путина Лондону в ответ на угрозы

      В запрете российских СМИ в ЕС увидели давление на Москву и Минск

      Принудительная мобилизация в украинском городе попала на видео

      Путин и Си Цзиньпин обсудили инициативу Пекина по глобальной безопасности

      СК выявил связи фигуранта дела замглавы Минобороны с военными предприятиями

      В День Победы над Рейхстагом запустили дрон с флагом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше