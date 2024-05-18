В Минобороны Британии захотели поставить деньги на победу Украины над РФ

Министр обороны Великобритании Шаппс поставил бы деньги на победу Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины. Об этом он написал в своей статье для Daily Express.

По словам Шаппса, он бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили президента России Владимира Путин, однако для этого Западу нужно коллективно выделить деньги для Вооруженных сил Украины уже сейчас.

Глава Минобороны Великобритании не сомневается, что Западу необходимо и далее поддерживать Украину и не допускать уступок со стороны Киева.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило об ответственности президента США Джо Байдена за отступление украинских войск. Журналисты признают эффективность применяемой Россией артиллерии и планирующих бомб, которые можно запускать, не входя в воздушное пространство Украины.