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14:07, 18 мая 2024Мир

В Минобороны Британии захотели поставить деньги на победу Украины над РФ

Министр обороны Великобритании Шаппс поставил бы деньги на победу Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины. Об этом он написал в своей статье для Daily Express.

По словам Шаппса, он бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили президента России Владимира Путин, однако для этого Западу нужно коллективно выделить деньги для Вооруженных сил Украины уже сейчас.

Глава Минобороны Великобритании не сомневается, что Западу необходимо и далее поддерживать Украину и не допускать уступок со стороны Киева.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило об ответственности президента США Джо Байдена за отступление украинских войск. Журналисты признают эффективность применяемой Россией артиллерии и планирующих бомб, которые можно запускать, не входя в воздушное пространство Украины.

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      Александра Лисица
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