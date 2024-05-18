В Минобороны Британии захотели поставить деньги на победу Украины над РФ
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины. Об этом он написал в своей статье для Daily Express.
По словам Шаппса, он бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили президента России Владимира Путин, однако для этого Западу нужно коллективно выделить деньги для Вооруженных сил Украины уже сейчас.
Глава Минобороны Великобритании не сомневается, что Западу необходимо и далее поддерживать Украину и не допускать уступок со стороны Киева.
Ранее издание The Wall Street Journal заявило об ответственности президента США Джо Байдена за отступление украинских войск. Журналисты признают эффективность применяемой Россией артиллерии и планирующих бомб, которые можно запускать, не входя в воздушное пространство Украины.