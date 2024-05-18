WSJ: продвижение России на Украине является лишь началом масштабного наступления

Продвижение Вооруженных сил России на Украине является лишь началом масштабного наступления. Такое предположение содержится в материале The Wall Street Journal (WSJ), журналисты которого заявляют также об ответственности президента США Джо Байдена за отступление украинских войск.

«Россияне добиваются успехов в Харьковской области, хотя и медленно. Атака России на северную границу Украины может стать прелюдией к более масштабному наступлению. Цель, похоже, состоит в том, чтобы рассредоточить украинские силы, и без того испытывающие недостаток в живой силе, по фронту протяженностью около 600 миль», — говорится в материале.

Журналисты признают эффективность применяемой Россией артиллерии и планирующих бомб, которые можно запускать, не входя в воздушное пространство Украины. При этом у Киева, по мнению издания, практически нет возможностей для нанесения ответных ударов, что стало «результатом политики Байдена».

«Президент запретил Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Практический эффект от этого состоит в том, что россияне могут наращивать войска, припасы и вооружение вблизи Украины. При этом [президент России Владимир] Путин может развернуть скудные оборонительные системы в других местах, будучи уверенным, что внутри России все безопасно», — отметило издание.

Тем временем американский журналист Такер Карлсон назвал абсурдными и безумными заявления представителей западных стран о том, что президент России Владимир Путин хочет напасть на Польшу и другие страны в Европе. По его словам, Россия — и так самая большая страна в мире, а потому Кремлю вряд ли нужны новые территории.