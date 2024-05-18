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23:24, 18 мая 2024Россия

В московском метро распылили газ

На станции метро «Арбатская» в Москве распылили газ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Неизвестный распылил газ на станции «Арбатская» Московского метрополитена. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

По данным очевидцев, из-за этого газа на станции тяжело дышать. «Начинает щипать в горле. Людям пришлось убегать», — отметили они. Подробности инцидента уточняются.

В апреле 2023 года в московском метро один пассажир распылил баллончик с перцовым газом в лицо другому и попал на видео.

Конфликт начался из-за места в вагоне. 65-летний пенсионер попросил уступить ему место, но получил отказ. После этого между мужчинами началась перепалка, и решивший не уступать место россиянин применил перцовый баллончик. 27-летнего хулигана задержали, он признал вину.

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      Марина Совина
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