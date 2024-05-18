В Новороссийске восстановили нарушенное из-за пожара энергоснабжение

В Новороссийске восстановили энергоснабжение после пожара на подстанции

В Новороссийске восстановили энергоснабжение, нарушенное после пожара на подстанции «Кирилловская». Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Энергоснабжение восстановлено, абоненты перезапитаны», — говорится в источнике.

Отключение энергоснабжения у 26 тысяч человек произошло утром в субботу, 18 мая. В оперштабе отметили, что причину пожара установят после тушения и проведения соответствующих мероприятий.

В ночь на пятницу, 17 мая, более 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Новороссийск. Их целями были сразу несколько нефтебаз.

