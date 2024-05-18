В России выставили на продаже редкую версию Lada Niva из 90-х

Известную как «Волк» редкую версию Lada Niva продают в РФ за 3,4 млн рублей

В Тольятти за 3,43 миллиона рублей выставили на продажу редкий пикап Lada Niva с индексом ВАЗ-2328, известный как «Волк. Об этом сообщает Авто.ру.

Речь идет о модификации внедорожника из середины 1990-х. По разным версиям всего было выпущено то ли несколько, то ли около 500 таких машин.

Отмечается, что грузовая Lada Niva продается не в оригинальном состоянии, зато с пробегом, составляющим лишь около девяти тысяч километров. В объявлении говорится, что пикап выпущен в 1991 году и отличается дополнительно модернизированным мотором, а также альтернативными дисками с резиной BFGoodrich.

На этой неделе стало известно, что большинство автомобилей марки Lada подорожали впервые с ноября 2023 года. В частности, цены на внедорожник Lada Niva Travel, которые ранее начинались от 1,198 миллиона рублей, теперь стартуют от 1,25 миллиона.