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13:47, 18 мая 2024Экономика

В России выставили на продаже редкую версию Lada Niva из 90-х

Известную как «Волк» редкую версию Lada Niva продают в РФ за 3,4 млн рублей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Тольятти за 3,43 миллиона рублей выставили на продажу редкий пикап Lada Niva с индексом ВАЗ-2328, известный как «Волк. Об этом сообщает Авто.ру.

Речь идет о модификации внедорожника из середины 1990-х. По разным версиям всего было выпущено то ли несколько, то ли около 500 таких машин.

Отмечается, что грузовая Lada Niva продается не в оригинальном состоянии, зато с пробегом, составляющим лишь около девяти тысяч километров. В объявлении говорится, что пикап выпущен в 1991 году и отличается дополнительно модернизированным мотором, а также альтернативными дисками с резиной BFGoodrich.

На этой неделе стало известно, что большинство автомобилей марки Lada подорожали впервые с ноября 2023 года. В частности, цены на внедорожник Lada Niva Travel, которые ранее начинались от 1,198 миллиона рублей, теперь стартуют от 1,25 миллиона.

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      Дмитрий Воронин
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