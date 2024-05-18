Губернатор Развозжаев сообщил об отключении света в Севастополе из-за аварии

В Севастополе произошло массовое отключение света. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Развозжаев пояснил, что ситуация обусловлена аварией на сетях «Крымэнерго» в районе Бахчисарая. По его словам, сейчас специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения. Кроме того, губернатор попросил жителей города сохранять спокойствие и отметил, что электричество планируется снова включить в течение часа.

17 мая в Севастополе произошло частичное отключение света после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На подстанции «Севастополь» перестало работать оборудование.