Лидер французской партии «Патриоты» призвал снять санкции против России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о вреде санкции против России и призвал их снять. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Экономический рост России просто взрывной! 5,4 процента годовых уже сейчас! Это значительно больше, чем у Франции и ЕС!» — написал политик.

Филиппо добавил, что антироссийские санкции вредят лишь Франции и что стране «пора перестать отправлять миллиарды Зеленскому».

В конце апреля глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что продолжает считать санкции против России эффективными. По его словам, рост российской экономики обусловлен исключительно военными расходами.

