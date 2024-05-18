Во Франции призвали снять санкции против России
Лидер французской партии «Патриоты» призвал снять санкции против России
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о вреде санкции против России и призвал их снять. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Экономический рост России просто взрывной! 5,4 процента годовых уже сейчас! Это значительно больше, чем у Франции и ЕС!» — написал политик.
Филиппо добавил, что антироссийские санкции вредят лишь Франции и что стране «пора перестать отправлять миллиарды Зеленскому».
В конце апреля глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что продолжает считать санкции против России эффективными. По его словам, рост российской экономики обусловлен исключительно военными расходами.