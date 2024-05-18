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16:01, 18 мая 2024Мир

Жертвами наводнения в Афганистане стали 50 человек

ArianaNews: жертвами наводнения в афганской провинции Гор стали 50 человек

Фото: Sayed Hassib / Reuters

Жертвами наводнения в афганской провинции Гор стали 50 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. Как сообщает со ссылкой на местных чиновников портал ArianaNews, также было разрушено 2000 домов, частичные повреждения получили еще 4000 строений.

Известно также, что потеряны тысячи голов скота, повреждено более 50 различных транспортных средств. Кроме того, разрушены мосты и сотни гектаров сельскохозяйственных земель. Стихия привела к закрытию автомагистралей, ведущих из провинции в Кабул и в Герат.

Еще семь человек стали жертвами наводнения в провинции Фарьяб. Там наводнения, по сообщениям местных властей, также нанесли огромный материальный ущерб.

Катастрофические наводнения обрушились на север Афганистана в первой половине мая. Они серьезно повредили жилые постройки и инфраструктуру сразу нескольких провинций, также сообщается о большом количестве жертв. Экстренные службы с помощью сил безопасности национальной армии и полиции разбирают обломки зданий.

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      Олег Давыдов
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