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22:11, 18 мая 2024Россия

Журналисты вспомнили интересный факт из биографии Белоусова

Министр обороны Белоусов состоял в «группе Бессмертных»
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Новый министр обороны России Андрей Белоусов в девяностые годы состоял в закрытой «группе Бессмертных», журналисты вспомнили интересный факт из его биографии в новом выпуске подкаста «Не выходя из комнаты» на YouTube.

По их словам, участники группы обсуждали мировые проблемы. «Белоусов в девяностые годы был членом закрытой "группы Бессмертных", где до курса на многополярный мир обсуждали идею многополярного мира, до открытых конфликтов в СНГ моделировали эти конфликты и до открытой конфронтации с НАТО видели угрозу в расширении на Восток», — говорится в анонсе выпуска.

Ранее президент России Владимир Путин, высказываясь о новом министре обороны, охарактеризовал его как одного из лучших экономистов в стране. По словам главы государства, Белоусов сможет координировать деятельность ведомства со всеми остальными министерствами.

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      Марина Совина
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