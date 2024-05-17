Путин дал характеристику новому министру обороны России

Путин назвал нового главу Минобороны Белоусова одним из лучших экономистов в РФ

Президент России Владимир Путин, высказываясь о новом министре обороны страны Андрее Белоусове, охарактеризовал его как одного из лучших экономистов в стране. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Китае, трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, Белоусов сможет координировать деятельность ведомства со всеми остальными министерствами. Кроме того, он должен «раскрыть» Минобороны для инноваций, хотя работу в этом направлении уже начал его предшественник Сергей Шойгу.

У бывшего министра обороны Шойгу, который сейчас занимает кресло секретаря Совета Безопасности, будет большой пласт работы. Он, по словам Путина, знаком с потребностями Вооруженных сил (ВС) и возможностями оборонной промышленности.

Белоусов занял кресло военного министра в обновленном парламенте после предложения его кандидатуры президентом России Владимиром Путиным. В старом правительстве Белоусов занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Назначение нового главы Минобороны связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП, объяснял Путин.