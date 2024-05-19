РИА Новости: братья Запашные рассказали об угрозах на фоне поездки в Донбасс

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не раз угрожали на фоне их планов поехать в Донбасс. Это не повлияло на решение цирковой труппы осуществить поездку, передает РИА Новости.

Запашные подтвердили, что осознают степень ответственности, а также внимания к их личностям.

«Нам не первый год уже поступают угрозы, но несмотря на все это давление, мы все равно приехали сюда. И я скажу, в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придется попрощаться», — рассказал Эдгард Запашный.

В свою очередь, Аскольд Запашный добавил, что вся труппа стремилась поехать на гастроли в Луганск вопреки многочисленным рискам. По его словам, те, кто не смогли участвовать в выступлениях, остались расстроены.

Ранее телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс и прокомментировала слухи об отъезде из России.