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09:06, 19 мая 2024Культура

Братья Запашные рассказали об угрозах на фоне поездки в Донбасс

РИА Новости: братья Запашные рассказали об угрозах на фоне поездки в Донбасс
Аскольд и Эдгар Запашные

Аскольд и Эдгар Запашные. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не раз угрожали на фоне их планов поехать в Донбасс. Это не повлияло на решение цирковой труппы осуществить поездку, передает РИА Новости.

Запашные подтвердили, что осознают степень ответственности, а также внимания к их личностям.

«Нам не первый год уже поступают угрозы, но несмотря на все это давление, мы все равно приехали сюда. И я скажу, в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придется попрощаться», — рассказал Эдгард Запашный.

В свою очередь, Аскольд Запашный добавил, что вся труппа стремилась поехать на гастроли в Луганск вопреки многочисленным рискам. По его словам, те, кто не смогли участвовать в выступлениях, остались расстроены.

Ранее телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс и прокомментировала слухи об отъезде из России.

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      Марина Совина
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