Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Она рассказала о скандале и поездке в Донбасс

Ивлеева заявила, что «голая вечеринка» прошла не в то время и не в том месте

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева дала первое интервью после скандала с «голой вечеринкой», прошедшей в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. В ходе разговора с блогером и предпринимателем Андреем Третьяковым она пожаловалась на критику, с которой она столкнулась после мероприятия, а также рассказала о посещении Донбасса и ответила на сообщения об отъезде из России.

Ивлеева высказалась о «голой вечеринке» словами «не в то время и не в том месте»

Говоря о «голой вечеринке», Ивлеева заявила, что это было мероприятие, «которое произошло не в то время и не в том месте». «Дальше приняла решение уйти в режим тишины, для того чтобы как минимум поправить свое психическое, ментальное состояние, мне нужно было успокоиться, прийти в себя. Я слушала внимательно, что происходит вокруг, что говорят», — сказала блогерша.

Мне кажется, это (критика из-за «голой вечеринки» — прим. «Ленты.ру») вышло за пределы нормы по всем категориям. Я поняла, что в современном медиапространстве обвинение — это равно приговор. Без объяснения причин, без выяснения каких-либо подробностей Анастасия Ивлеева блогерша

Телеведущая также сообщила, что не держит зла на звезд шоу-бизнеса, которые открестились от нее после скандала.

Блогерша Анастасия Ивлеева дала интервью предпринимателю Андрею Третьякову Кадр: «Лука Ебков» / YouTube

Ивлеева заявила, что в день своего рождения побывала в Донбассе

Блогерша рассказала, что в свой 33-й день рождения поехала в Донбасс. По словам Ивлеевой, ей было важно съездить туда, не привлекая внимания СМИ. Она уточнила, что посетила несколько городов, в том числе Мариуполь.

Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно не оставляет тебя равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это уникальное зрелище, как из руин рождается новая жизнь Анастасия Ивлеева блогерша

Ивлеева добавила, что побывала на линии соприкосновения. Она призналась, что была удивлена тем, что в километре от линии соприкосновения «гуляют дети, люди ходят по своим делам». «Ты немного отъезжаешь [от линии соприкосновения] и понимаешь, что люди на фоне военных действий живут жизнь. И ценность жизни, свободы, воли, выбора увеличивается в разы», — высказалась телеведущая.

Она также сообщила, что оказывает поддержку бойцам в зоне специальной военной операции (СВО). Блогерша подчеркнула, что начала помогать участникам СВО еще до «голой вечеринки».

Отвечая на вопрос, почему она удалила публикации с критикой спецоперации, сделанные вскоре после ее начала, Ивлеева объяснила, что тогда у нее не было ни понимания ситуации, ни знаний, необходимых для ее анализа. В то же время ведущая подчеркнула, что она продолжает быть против любых войн. «Это нормально. Нормальный, адекватный человек будет всегда выступать за мир», — отметила она.

Блогерша прокомментировала слухи об отъезде из России

Третьяков обратил внимание на то, что сразу после «голой вечеринки» в Telegram-каналах распространилась информация о том, что Ивлеева покинула Россию. Она опровергла эти слухи.

Желания покинуть Россию у меня не было никогда. Зачем мне вообще покидать родную страну, в которой у меня все: и друзья, и семья, и бизнес Анастасия Ивлеева блогерша

Блогерша также пожаловалась на «тотальное вранье» в Telegram-каналах. В частности, по ее словам, в мессенджере распространялась информация о том, что в ее офисе прошли обыски. Она назвала эти сообщения фейком и обвинила авторов этих слухов в «разжигании лишних волнений».

В конце апреля суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию Российской армии

25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал блогершу на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом стали две публикации в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в которых она высказалась против проведения спецоперации на Украине.

Блогерша Анастасия Ивлеева Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Ивлеева свою вину не признала. 2 мая стало известно, что блогерша обжаловала штраф.

Вечеринка Ивлеевой возмутила общественность

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор». Мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Алена Водонаева, Глюкоза и другие. Многие из них были в оголяющий тело нарядах.

Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали широкий общественный резонанс. Вскоре после скандала некоторые артисты, появившиеся на мероприятии, столкнулись с отменой концертов и потеряли рекламные контракты. Некоторые из них позднее выпустили видео с извинениями.

Клуб «Мутабор», в котором проходила вечеринка, опечатали. В качестве официальной причины назвали нарушение правил розничной торговли алкоголем. В январе суд в Москве приостановил работу заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Позднее стало известно, что клуб переименовали.

Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Также Федеральная налоговая служба заподозрила блогершу в неуплате налогов и начала в отношении нее проверку. После скандала она перестала посещать публичные мероприятия.