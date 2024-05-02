Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию Российской армии

Блогерша Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС России

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева обжаловала штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Калоя Ахильгова.

«Я подал апелляцию на решение Тверского суда о назначении Ивлеевой штрафа в 50 тысяч рублей», — сказал Ахильгов. Отмечается, что жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата заседания по ней пока не назначена.

О том, что Ивлеева планирует обжаловать штраф по делу о дискредитации Российской армии, стало известно 25 апреля. Адвокат блогерши подчеркнул, что он и его подзащитная не согласны с решением суда. По его словам, срок давности по делу истек.