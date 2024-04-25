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13:00, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

Ивлеева обжалует штраф за дискредитацию армии

Адвокат Ивлеевой сообщил, что блогерша обжалует штраф за дискредитацию армии

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева обжалует штраф по делу о дискредитации Российской армии, назначенный ей Тверским судом Москвы. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», об этом заявил адвокат блогерши Калой Ахильгов.

Ахильгов отметил, что он и его подзащитная не согласны с решением суда. Как считает адвокат Ивлеевой, сроки давности по делу истекли.

«Безусловно, мы будем обжаловать решение. Мы пойдем вплоть до Верховного суда, если будет необходимость», — сказал Ахильгов.

В четверг, 25 апреля, Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Блогерша не пришла на заседание. Ахильгов в суде сообщил, что его подзащитная не признает вину.

О том, что на Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ, сообщалось 16 апреля. Причиной послужили ее публикации в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за 2022 год. Утверждалось, что в них блогерша высказалась против проведения спецоперации на Украине.

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      Маргарита Щигарева
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