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10:18, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс

Блогерша Ивлеева заявила, что в свой день рождения ездила в Донбасс

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс. Подробности она раскрыла в интервью блогеру и предпринимателю Андрею Третьякову, доступном на YouTube.

Ивлеева отметила, что посетила Донбасс в свой день рождения. Блогерша подчеркнула, что специально не стала афишировать свой визит, чтобы избежать внимания в публичном пространстве. «Мне было очень важно поехать самостоятельно без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения», — высказалась телеведущая.

Инфлюэнсерша рассказала, что во время поездки ей удалось посетить несколько городов и пригородов Донбасса, в том числе Мариуполь. «Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно не оставляет тебя равнодушным», — поделилась она впечатлениями. Также, по словам Ивлеевой, она побывала на линии боевого соприкосновения.

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В феврале замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Ивлеева собирается посетить республику. Общественность ДНР возмутила эта новость. Жители региона обратились к Ивлеевой с просьбой не воспринимать поездку в регион как способ восстановить свою репутацию.

Ивлеева столкнулась с общественным возмущением после организованной ей «голой вечеринки». На мероприятие, прошедшее в одном из московских клубов, пришли представители шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающего минимум одежды. После того как кадры с мероприятия попали в сеть, поднялась волна всеобщего недовольства. Многие участники вечеринки лишились рекламных и телевизионных контрактов, а Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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