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11:59, 19 мая 2024Мир

Генерал высказался об утрате британской армией навыка воевать

Генерал: британская армия не готова к ведению полномасштабных боевых действий

Фото: David Inderlied / Globallookpress.com

В настоящее время британская армия не готова к ведению полномасштабных боевых действий. Об этом высказался генерал-майор Джеймс Мартин, пишет газета Telegraph.

Военный заметил, что долгое время британская армия была сосредоточена на борьбе с повстанцами, в результате чего растеряла навыки противостояния сильному противнику. Генерал добавил, что в настоящее время британская армия имеет самую малую численность за последние 300 лет.

Мартин уточнил, что обеспечение необходимым армии требует много времени и большой работы, и признал, что в некоторых военных сферах Великобритания не самодостаточно, в связи с чем ей приходится полагаться на союзников.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в сети Х написал, что глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского, все больше приходят в ярость от новостей об успехах Российской армии.

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      Иван Потапов
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