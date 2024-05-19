Генерал: британская армия не готова к ведению полномасштабных боевых действий

В настоящее время британская армия не готова к ведению полномасштабных боевых действий. Об этом высказался генерал-майор Джеймс Мартин, пишет газета Telegraph.

Военный заметил, что долгое время британская армия была сосредоточена на борьбе с повстанцами, в результате чего растеряла навыки противостояния сильному противнику. Генерал добавил, что в настоящее время британская армия имеет самую малую численность за последние 300 лет.

Мартин уточнил, что обеспечение необходимым армии требует много времени и большой работы, и признал, что в некоторых военных сферах Великобритания не самодостаточно, в связи с чем ей приходится полагаться на союзников.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в сети Х написал, что глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского, все больше приходят в ярость от новостей об успехах Российской армии.