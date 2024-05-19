Британский политик рассказал о ярости Запада от успехов Российской армии

Политик Куртен: продвижение Российской армии в зоне СВО вызвало ярость на Западе

В западных политических кругах и СМИ успехи Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) вызвали ярость. На пост британского политика и лидера партии «Наследие» Дэвида Куртена, опубликованного в соцсети Х, обратило внимание РИА Новости.

«Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим [президента Украины Владимира] Зеленского, все больше приходят в ярость от этой новости», — рассказал политик.

Куртен подчеркнул, что в настоящее время Российская армия быстро наступает по всей линии фронта.

Ранее Минобороны России сообщило, что группировка войск «Север» за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области.