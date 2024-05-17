Минобороны подвело промежуточные итоги наступления в Харьковской области

Минобороны: группировка войск «Север» за неделю освободила 12 населенных пунктов

Группировка войск «Север» за неделю освободила 12 населенных пунктов. Промежуточные итоги наступления в Харьковской области подвело Минобороны.

По данным военного ведомства, за указанный период армия России нанесла поражения подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе поразила позиции украинских войск в районе Волчанска. В ходе боестолкновений была отражена 21 атака противника, отметили в министерстве.

Группировка войск «Север» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Продвижение «северян» на севере Харьковской области началось 11 мая. Тогда в сводку военного ведомства попали сразу пять населенных пунктов, над которыми был установлен контроль: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье.

Президент России Владимир Путин заявил, что пока армии не был дан приказ взять под контроль Харьков. Действия на этом направлении он объяснил необходимостью обезопасить российские регионы путем создания «санитарной зоны» на Украине.