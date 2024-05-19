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11:48, 19 мая 2024Мир

Хиросима и Нагасаки раскритиковали ядерный эксперимент США

Хиросима и Нагасаки выразили протест из-за субкритического эксперимента США

Фото: Richard Atrero de Guzman / Globallookpress.com

В Японии администрации городов Хиросима и Нагасаки раскритиковали субкритический ядерный эксперимент США и выразили протест Вашингтону. Текст заявления, направленного администрации президента США Джо Байдена, приводится на официальном сайте города Хиросима.

«Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз. Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах», — утверждается в заявлении.

По информации новостного портала NHK, губернатор префектуры Нагасаки Оиси Кенго также отметил, что ядерный эксперимент США может ускорить гонку ядерных вооружений, и призвал Соединенные Штаты отказаться от ядерных испытаний.

Ранее Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США сообщило о проведении субкритического ядерного эксперимента на полигоне в Неваде, заверив, что эксперимент не нарушает моратория на ядерные испытания, так как в его ходе не образуется «сверхкритической цепной реакции», в отличие от обычных ядерных испытаний.

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      Елизавета Мытарева
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