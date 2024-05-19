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11:05, 19 мая 2024Мир

Король Саудовской Аравии попал в больницу

88-летний король Саудовской Аравии проходит обследование в больнице

Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court / Reuters

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд проходит обследование в больнице города Джидда из-за высокой температуры и болей. Об этом со ссылкой на канцелярию королевства сообщает РИА Новости.

Обследование Служителя Двух Святынь будет проходить в клинике «Аль-Салам Палас». 88-летнего саудовского короля беспокоят высокая температура и боли в суставах.

Ранее король направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями с Днем Победы.

В сентябре 2022-го саудовский король нашел себе замену посту главы правительства — своего сына, наследного принца, заместителя премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдель Азиз Аль Сауда.

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      Иван Потапов
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