Король Саудовской Аравии попал в больницу

88-летний король Саудовской Аравии проходит обследование в больнице

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд проходит обследование в больнице города Джидда из-за высокой температуры и болей. Об этом со ссылкой на канцелярию королевства сообщает РИА Новости.

Обследование Служителя Двух Святынь будет проходить в клинике «Аль-Салам Палас». 88-летнего саудовского короля беспокоят высокая температура и боли в суставах.

Ранее король направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями с Днем Победы.

В сентябре 2022-го саудовский король нашел себе замену посту главы правительства — своего сына, наследного принца, заместителя премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдель Азиз Аль Сауда.