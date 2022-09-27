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Саудовский король нашел себе замену на пост главы правительства

Саудовский король Абдельазиз назначил вместо себя главой правительства наследного принца
Мухаммед бин Салман

Мухаммед бин Салман. Фото: Bandar Algaloud / Reuters

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд нашел себе замену на пост главы правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на указ монарха.

Преемником он назначил своего сына, наследного принца, заместителя премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдель Азиз Аль Сауда. «Указом короля на должность премьер-министра назначается наследный принц Мухаммед бин Салман, который наделяется полномочиями проводить заседания кабинета министров», — сказано в документе. Кроме того, этим же указом он объявил министром обороны своего другого сына, младшего брата кронпринца — Халеда бин Салмана.

Ранее стало известно о приеме спецпредставителя президента Украины Владимира Зеленского Рустема Умерова саудовским принцем, подтвердившим поддержку королевством всех международных мер, направленных на урегулирование кризиса на Украине.

В августе 2020 года в отношении Мухаммеда бин Салмана был подан иск в американский суд бывшим разведчиком Саадом Джабри, обвинившим наследного принца в попытке убийства. Сообщалось, что сын нынешнего короля Саудовской Аравии захватил двух детей Джабри, чтобы заставить того вернуться на территорию королевства, а затем якобы направил группу убийц в Канаду, где жил бывший разведчик.

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Варвара Кузьмина
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