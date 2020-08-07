Бывший разведчик обвинил саудовского принца в попытке убить его

Бывший разведчик Саад Джабри обвинил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в попытке убить его. Он подал иск в американский суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что саудовский принц захватил детей Джабри — Омара и Сару — с целью заманить его обратно на территорию королевства, после чего якобы направил группу убийц в Канаду, где сейчас живет бывший разведчик. Предполагаемое покушение было предотвращено канадскими правоохранительными органами.

В иске говорится, что это произошло спустя около двух недель после убийства журналиста Джамаля Хашкуджи. Джабри заявил, что давно был в курсе конфиденциальной информации, которая порочит принца. При этом он пользовался доверием спецслужб США и тесно с ними сотрудничал. Это и вынудило Мухаммеда бин Салмана предпринять попытку убийства, считает бывший разведчик.

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Джабри также передал суду скриншоты переписки от 2017 года с человеком, который, по его словам, является наследным принцем Саудовской Аравии. Собеседник просит разведчика вернуться на территорию королевства в течение 24 часов. «У тебя два выбора. Первый — вернуться в королевство. Второй — мы будем преследовать тебя юридическим путем и используя все доступные методы», — пишет собеседник Джабри.

Ранее стало известно, что семью Саада Джабри преследуют власти. Об этом рассказал старший сын разведчика Халид. В марте его детей похитили сотрудники спецслужб. В настоящий момент они находятся в тюрьме, им не разрешают вести переписку и принимать посетителей.

Саад Джабри был советником принца Мухаммеда бин Наифа, руководившего борьбой с запрещенной в России международной группировкой «Аль-Каидой» в Саудовской Аравии в начале 2000-х и являющегося главным конкурентом наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Джабри являлся главным звеном в контактах между разведкой Саудовской Аравии со службами США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Источники в западных спецслужбах утверждают, что саудовский разведчик спас сотни жизней благодаря разоблачению заговора боевиков — он выяснил, что в 2010 году на борт самолета, следовавшего из Йемена в Чикаго, пронесли бомбу. Ее удалось обезвредить.

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