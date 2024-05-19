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13:41, 19 мая 2024Мир

Министр обороны Британии заявил о нежелании воевать с Россией

Министр обороны Шаппс: Британия не намерена вести войну с Россией
СюжетМинобороны:

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Великобритания не намерена напрямую воевать с Россией. Об этом заявил министр обороны королевства Грант Шаппс, сообщает ТАСС.

«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией. Мы не намерены идти и вести эту войну», — заявил глава Минобороны.

Таким образом Шаппс ответил на вопрос о том, почему Военно-воздушные силы Великобритании не помогают Украине перехватывать российские ракеты, однако оказали такую помощь Израилю.

Министр обороны добавил, что ситуации на Украине и в Израиле существенно отличаются.

Ранее британский генерал-майор Джеймс Мартин заявил, что в настоящее время армия Великобритании не готова к ведению полномасштабных боевых действий.

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      Елизавета Мытарева
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