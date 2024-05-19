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21:07, 19 мая 2024Бывший СССР

На Украине назвали виновных в обвале фронта под Очеретино и Харьковом

Безуглая: в обвале фронта под Очеретино и Харьковом виновны «люди Сырского»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ослаблении обороны украинских войск на различных участках фронта виновны подчиненные главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом заявила депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что руководить фронтом было поручено генералу Юрию Содолю, однако его подчиненные «завалили оборону» Харьковской области и не предотвратили прорыв в районе Очеретино. При этом ни один из них не понес ответственность, возмутилась политик. «Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса», — утверждает она.

Ранее стало известно о продвижении российских войск в глубину обороны ВСУ под Харьковом. В Минобороны РФ сообщили о нанесении поражения живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области.

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      Марина Совина
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