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12:23, 19 мая 2024Россия

Пять вагонов грузового поезда сошли с путей в российском регионе

Baza: пять вагонов грузового поезда сошли с путей в Красноярском крае

Кадр: Telegram-канал Baza

Несколько вагонов грузового поезда сошли с путей в Красноярском крае. Об инциденте в российском регионе сообщает Telegram-канал Baza в воскресенье, 19 мая.

Уточняется, что всего с рельсов сошли пять вагонов и три цистерны. Часть из них развернулись. Вагоны перекрыли две полосы движения и снесли линию электропередач.

В связи со случившимся несколько поездов дальнего следования были задержаны. В настоящее время на место аварии следуют два ремонтных поезда.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай сошел с рельсов после столкновения с большегрузом. При столкновении грузовик протащил трамвай за собой и повредил его кабину.

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      Марк Успенский
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