Пять вагонов грузового поезда сошли с путей в российском регионе

Baza: пять вагонов грузового поезда сошли с путей в Красноярском крае

Несколько вагонов грузового поезда сошли с путей в Красноярском крае. Об инциденте в российском регионе сообщает Telegram-канал Baza в воскресенье, 19 мая.

Уточняется, что всего с рельсов сошли пять вагонов и три цистерны. Часть из них развернулись. Вагоны перекрыли две полосы движения и снесли линию электропередач.

В связи со случившимся несколько поездов дальнего следования были задержаны. В настоящее время на место аварии следуют два ремонтных поезда.

Ранее в Санкт-Петербурге трамвай сошел с рельсов после столкновения с большегрузом. При столкновении грузовик протащил трамвай за собой и повредил его кабину.