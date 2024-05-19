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18:10, 19 мая 2024Россия

Россиянин умер во время соревнований силачей

В Тюмени у сотрудника МЧС остановилось сердце во время соревнований силачей

Один из участников соревнования по силовому экстриму «Тюмень спортивная» потерял сознание после того, как несколько раз поднял штангу с большим весом. Об этом сообщает в воскресенье, 19 мая, «72.ru».

По предварительным данным, у 31-летнего спортсмена остановилось сердце. Медики сделали все возможное, но спасти мужчину не удалось.

Отмечается, что мужчина был сотрудником МЧС и часто участвовал в подобных соревнованиях как представитель этого ведомства. Он находился в хорошей физической форме и не жаловался на здоровье.

Ранее в мае сообщалось, что вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер в возрасте 55 лет во время похода в горы. Отмечается, что политик любил отдыхать в горах. В пятницу, 10 мая, он потерял сознание во время похода и скончался.

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      Игорь Дмитров
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