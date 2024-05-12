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02:01, 12 мая 2024Мир

Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы
Андре Симонацци

Андре Симонацци. Фото: Pascal Lauener / Reuters

Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер в возрасте 55 лет во время похода в горы. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что Симонацци любил отдыхать в горах. В пятницу, 10 мая, политик потерял сознание во время похода и скончался. «У него остались жена и трое взрослых детей», — говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, Симонацци окончил Высший институт международных отношений в Женеве и до работы в правительстве работал журналистом и специалистом по связям с общественностью.

В декабре 2023 года сообщалось о смерти бывшего председателя Бундестага Вольфганга Шойбле. Он умер в возрасте 81 года. Политик известен тем, что сыграл важную роль в объединении Германии в период правительства Гельмута Коля.

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      Марина Совина
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