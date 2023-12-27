Умер бывший председатель Бундестага Шойбле
Бывший председатель Бундестага Вольфганг Шойбле умер в возрасте 81 года. Политик известен тем, что сыграл важную роль в объединении Германии в период правительства Гельмута Коля, передает газета Spiegel.
«Шойбле считался одним из самых видных политиков ХДС. Он формировал федеральную политику на протяжении десятилетий и был членом Бундестага дольше всех. Он занимал государственные должности с 1980-х годов, в том числе был федеральным министром по особым поручениям, главой Федеральной канцелярии и министром внутренних дел при канцлере Гельмуте Коле», — отмечается в материале издания.
В правительстве Ангелы Меркель политик занимал пост министра внутренних дел с 2005 по 2009 год, а также министра финансов с 2009 по 2017 год. С 2017 по 2021 год политик был председателем Бундестага.
Таким образом, Шойбле был членом Бундестага с 1972 года, что делает его абсолютным рекордсменом по нахождению в депутатском статусе среди немецких политиков.
Ранее Шойбле стал известен тем, что призвал Францию и Польшу объединиться с Германией против угрозы со стороны России. По его мнению, Варшава, Париж и Берлин должны стать ядром европейского оборонительного сообщества и выработать общие направления военной политики.