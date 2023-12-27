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11:47, 27 декабря 2023Мир

Умер бывший председатель Бундестага Шойбле

Spiegel: умер политик Шойбле, сыгравший важную роль в объединении Германии

Фото: Markus Scholz / dpa / Globallookpress.com

Бывший председатель Бундестага Вольфганг Шойбле умер в возрасте 81 года. Политик известен тем, что сыграл важную роль в объединении Германии в период правительства Гельмута Коля, передает газета Spiegel.

«Шойбле считался одним из самых видных политиков ХДС. Он формировал федеральную политику на протяжении десятилетий и был членом Бундестага дольше всех. Он занимал государственные должности с 1980-х годов, в том числе был федеральным министром по особым поручениям, главой Федеральной канцелярии и министром внутренних дел при канцлере Гельмуте Коле», — отмечается в материале издания.

В правительстве Ангелы Меркель политик занимал пост министра внутренних дел с 2005 по 2009 год, а также министра финансов с 2009 по 2017 год. С 2017 по 2021 год политик был председателем Бундестага.

Таким образом, Шойбле был членом Бундестага с 1972 года, что делает его абсолютным рекордсменом по нахождению в депутатском статусе среди немецких политиков.

Ранее Шойбле стал известен тем, что призвал Францию и Польшу объединиться с Германией против угрозы со стороны России. По его мнению, Варшава, Париж и Берлин должны стать ядром европейского оборонительного сообщества и выработать общие направления военной политики.

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      Максим Габриелян
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