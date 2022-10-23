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06:53, 23 октября 2022Мир

В Германии призвали Францию и Польшу объединиться против России

Депутат бундестага Шойбле призвал Францию и Польшу объединиться с Германией против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Christian Mang / Reuters

Франции и Польше необходимо объединиться с Германией против угрозы со стороны России. Такое мнение высказал депутат бундестага Вольфганг Шойбле в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза», — пишет политик.

В связи с этим Варшава, Париж и Берлин должны стать ядром европейского оборонительного сообщества и выработать общие направления военной политики, к которым смогут присоединиться и другие страны, считает Шойбле.

«А если они будут действовать еще смелее, то смогут оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения», — заявил Шойбле.

Ранее в ФРГ заявили о готовности к введению новых санкций против России. «Мы готовы принять новые меры в зависимости от ситуации, если будет единство позиций в Европейском союзе», — отметил источник в кабмине.

Марина Совина
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