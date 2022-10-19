Берлин заявил о готовности к введению новых санкций против России

В Кабмине ФРГ заявили о готовности к введению новых санкций против России

Берлин против публичного обсуждения санкций в отношении России, однако готов к их введению при определенных условия. Об этом заявил источник в кабмине ФРГ, передает РИА Новости.

«Мы готовы принять новые меры в зависимости от ситуации, если будет единство позиций в Европейском союзе», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России, введенные в ответ на начало военных действий на Украине, не будут сняты из-за ситуации с поставками газа.

По ее словам, Москва тщетно пытается добиться снижения давления, сокращая поставки в Европу по «несостоятельным техническим причинам». Бербок указала, что Россия является угрозой энергетической безопасности ФРГ, избавиться от нее можно только благодаря полному освобождению от зависимости от ископаемой энергетики.