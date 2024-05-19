Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 19 мая 2024Россия

Славянский НПЗ приостановил работу после падения дронов

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения дронов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае приостановил работу после падения дронов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.

По его словам, в настоящий момент проводится оценка ущерба предприятию. На месте происшествия работают представители силовых ведомств.

Ранее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на территорию НПЗ упало шесть беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, атака произошла в ночь с 18 на 19 мая. Также были слышны взрывы в районах старого кладбища и хуторе Трудобеликовском.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упало шесть беспилотников

      Россия создаст следующее поколение системы ПРО

      Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус с людьми в Херсонской области

      В Германии предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО

      Сенатор заявил о колоссальной сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС

      Король Саудовской Аравии попал в больницу

      Посол Гондураса умер в Москве

      Усик прокомментировал победу над Фьюри

      Оскорбивший дагестанцев блогер из Татарстана публично извинился

      Славянский НПЗ приостановил работу после падения дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше