Славянский НПЗ приостановил работу после падения дронов

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения дронов

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае приостановил работу после падения дронов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.

По его словам, в настоящий момент проводится оценка ущерба предприятию. На месте происшествия работают представители силовых ведомств.

Ранее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на территорию НПЗ упало шесть беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, атака произошла в ночь с 18 на 19 мая. Также были слышны взрывы в районах старого кладбища и хуторе Трудобеликовском.