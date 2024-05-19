На территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упало шесть беспилотников

На территорию нефтезавода в Славянске-на-Кубани упало шесть беспилотников

На территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края упало шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) беспилотников. Об этом со ссылкой на главу Славянского района Романа Синяговского сообщает ТАСС.

«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — написал в Telegtam глава района.

Также Синяговский сообщил о взрывах в районах старого кладбища и хуторе Трудобеликовском.

По его данным, пострадавших и разрушений не обнаружено. На месте падении БПЛА работают специальные службы.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что украинская сторона ночью пыталась атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов региона.