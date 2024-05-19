Трамп пообещал убрать из американского правительства разжигателей войны

Трамп пообещал в случае избрания убрать из правительства разжигателей войны

В случае победы на выборах кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал убрать из правительства разжигателей войны. Об этом он заявил на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе. Видеозапись его речи опубликовал телеканал C-SPAN.

Трамп сказал, что в Белом доме находится «полностью коррумпированный и худший президент в истории страны, который страдает когнитивными нарушениями». По его мнению, нынешний американский лидер Джо Байден находится перед угрозой разрушительной ядерной войны, потому что не в состоянии руководить государством.

По мнению экс-президента, США сбились с пути и перестали быть страной, которой восхищаются.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине и война в секторе Газа произошли, поскольку у власти в США стоят глупые люди. Он допустил, что страна из-за этого может оказаться в условиях третьей мировой войны.