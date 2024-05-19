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14:49, 19 мая 2024Путешествия

Турист пережил сердечный приступ и оказался в больнице чужой страны без денег

Daily Mail: британец пережил сердечный приступ во время отпуска в Мексике

Фото: Alex Dalton / Eyepix Group / Globallookpress.com

Британский турист пережил сердечный приступ во время отпуска в Мексике и оказался в больнице чужой страны без денег на лечение. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что страховая компания отказалась оплатить лечение 59-летнего отца двоих детей Тревора Дили. Он потерял сознание 11 мая в Канкуне и до сих пор не пришел в себя. Врачи местной больницы следят за его состоянием, однако счета за их услуги с каждым днем растут.

«Он находится в критическом состоянии, а больница требует выплат. Это невероятно напряженное время для всех нас», — рассказала родственница Дили. В настоящее время они собирают деньги, чтобы заплатить за его пребывание в больнице.

Ранее индийского туриста нашли без признаков жизни на вершине острова Ко Лан, недалеко от тайского курорта Паттайя. Он был одет в белую рубашку и черные штаны, также на месте происшествия лежал бело-голубой шарф.

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      Марк Успенский
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