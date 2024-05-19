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05:35, 19 мая 2024Россия

В Белгородской области сбили еще один беспилотник

Гладков: в результате падения БПЛА в Белгородской области загорелась трава

Фото: News Images / Globallookpress.com

В Чернявском районе Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Волоконовка в результате падения осколков дрона в двух домах выбило окна, еще один автомобиль поврежден. Пострадавших нет. Кроме того, загорелась сухая трава на площади 140 квадратных метров. Огонь ликвидировали.

19 мая Гладков также сообщил, что дрон-камикадзе атаковал село Малое Городище Новооскольского городского округа. В результате падения беспилотника произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского. Пострадавших не было.

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      Сергей Грехов
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