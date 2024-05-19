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00:40, 19 мая 2024Экономика

В ЕС ужесточат требования к ввозу домашних животных из России

ЕС ужесточит правила ввоза домашних животных из РФ и Белоруссии с 16 сентября

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз с 16 сентября ужесточит требования ко ввозу домашних животных из России и Белоруссии. Об этом написал портал Delfi со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы.

В публикации уточняется, что с 16 сентября 2024 года животным придется проходить серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства, что подтвердят соответствующим документом. Главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович подчеркнула, что Россия и Белоруссия исключены из списка стран, эффективно выполняющих антирабические требования.

«В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», — отметила она.

Ранее член парламента Франции Николя Мейзонне заявил, что поставки украинской курятины оказывают негативное влияние на агропромышленный сектор Франции. По его словам, на рынке формируется «недобросовестная конкуренция».

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      Марина Совина
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