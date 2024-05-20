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09:12, 20 мая 2024Ценности

19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась с голой грудью для журнала

Фото: @alexandragordienko

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя манекенщица Дева Кассель снялась в откровенном образе для журнала Marfa. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В рамках съемки 19-летняя наследница знаменитостей примерила несколько нарядов французского бренда Jacquemus. В том числе она надела черное корсетное платье на бретелях с полностью обнажающим грудь декольте. В свою очередь, на уровне бюста модель держала в руках статуэтку.

Также девушка предстала на кадрах в кроп-топе и легинсах, сидя на корточках вполоборота к камере, и позировала у зеркала в оверсайз-пиджаке. Известно, что автором снимков выступила основательница журнала Александра Гордиенко родом из России.

Ранее в мае американская модель Амелия Грей Хэмлин также снялась в обнажающем тело платье для журнала Harper’s Bazaar.

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      Карина Черных
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