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11:19, 20 мая 2024Ценности

28-летняя футболистка вышла в свет в прозрачном платье за 1,3 миллиона рублей

Футболистка Махоумс вышла в свет в прозрачном платье за 1,3 миллиона рублей

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская футболистка Бриттани Махоумс появилась на публике в прозрачном платье люксового бренда. Снимки с вечеринки журнала Sports Illustrated публикует Page Six.

28-летняя спортсменка вышла в свет в вечернем платье марки Oscar de la Renta, которое было выполнено в виде цветов. Известно, что стоимость наряда составляет 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей). В качестве обуви инфлюэнсер предпочла босоножки в тон, а в руках она держала небольшую сумку.

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Известно, что Махоумс пришла на вечеринку, поскольку впервые попала на страницы нового выпуска упомянутого журнала. Знаменитость посетила мероприятие вместе с мужем Патриком Махоумсом.

Ранее в мае 53-летняя модель Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье. 53-летняя знаменитость вышла в свет в винтажном платье бренда Chanel с прозрачными вставками и верхом, расшитым пайетками.

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      Карина Черных
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