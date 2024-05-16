Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:23, 16 мая 2024Ценности

53-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье

Модель Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье Chanel

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Vogue.

53-летняя знаменитость вышла в свет в винтажном платье бренда Chanel с прозрачными вставками и верхом, расшитым пайетками. Наряд поддерживался бретелями из ниток жемчуга. В этом образе звезда дебютировала на подиуме в 1996 году.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Манекенщице сделали пышную укладку с распущенными волосами и макияж в нейтральных тонах. Свой образ она дополнила длинными серьгами.

В апреле Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного журнала. На одном из кадров она позировала с обнаженной грудью в сапогах на шпильке, выполненных в виде черных колготок, а на другом — в мини-платье с атласными лацканами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «На всех направлениях идет наступление». Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО и своих задачах на новом посту

      В Госдуме захотели ужесточить наказание за оскорбление учителей

      Заведено уголовное дело после осквернения кладбища в российском регионе

      Россия предложила США поучаствовать в проекте РОС

      Премьер Словакии пробыл на операционном столе пять часов

      Стало известно о новой тактике украинских военных в ЛНР

      Россияне массово устремились на отдых в один регион страны

      В России высказались о риске роста цен на продукты из-за майских заморозков

      Российский подросток потребовал 100 миллионов рублей за незаконный приговор

      На Западе спрогнозировали дальнейшие действия России на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше