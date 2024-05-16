53-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье

Модель Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье Chanel

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на Каннский фестиваль в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Vogue.

53-летняя знаменитость вышла в свет в винтажном платье бренда Chanel с прозрачными вставками и верхом, расшитым пайетками. Наряд поддерживался бретелями из ниток жемчуга. В этом образе звезда дебютировала на подиуме в 1996 году.

Манекенщице сделали пышную укладку с распущенными волосами и макияж в нейтральных тонах. Свой образ она дополнила длинными серьгами.

В апреле Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного журнала. На одном из кадров она позировала с обнаженной грудью в сапогах на шпильке, выполненных в виде черных колготок, а на другом — в мини-платье с атласными лацканами.