46-летняя Анна Семенович снялась топлес в ванной и показала видео фанатам

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась без одежды и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница запечатала себя во время уходовых процедур. Знаменитость позировала перед камерой, когда принимала ванну с солью. При этом она уложила волосы в высокий пучок, нанесла на лицо маску и продемонстрировала обнаженную грудь, часть которой прикрывала рукой.

Кадр: @ann_semenovich

В то же время певица также отметила, что для поддержания фигуры она часто делает массаж.

Ранее в мае Анна Семенович также снялась в бикини в ванне и продемонстрировала несколько топов из своей новой коллекции нижнего белья и купальников, созданной совместно с брендом Dea Fiori.