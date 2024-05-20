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11:50, 20 мая 2024Ценности

46-летняя Анна Семенович снялась топлес в ванной и показала видео фанатам

Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась без одежды и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница запечатала себя во время уходовых процедур. Знаменитость позировала перед камерой, когда принимала ванну с солью. При этом она уложила волосы в высокий пучок, нанесла на лицо маску и продемонстрировала обнаженную грудь, часть которой прикрывала рукой.

Кадр: @ann_semenovich

В то же время певица также отметила, что для поддержания фигуры она часто делает массаж.

Ранее в мае Анна Семенович также снялась в бикини в ванне и продемонстрировала несколько топов из своей новой коллекции нижнего белья и купальников, созданной совместно с брендом Dea Fiori.

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      Карина Черных
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