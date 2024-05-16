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20:09, 16 мая 2024Ценности

46-летняя Анна Семенович примерила бикини на видео из ванной

46-летняя российская певица Анна Семенович снялась в ванне в синем бикини

Фото: @ann_semenovich

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде в ванной. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 46-летняя исполнительница позировала, сидя в ванне с водой. При этом она примерила синий бюстгальтер от бикини с чашками и растительным принтом и красную шляпу с высокой тульей (верхняя часть шляпы, шапки или фуражки — прим. «Ленты.ру»).

Также звезда продемонстрировала еще несколько топов из своей новой коллекции нижнего белья и купальников, созданной совместно с брендом Dea Fiori. «Нарядилась, залегла в ванную и представляю, что я на море», — указала в подписи певица.

В апреле Анна Семенович также показала кадры в бикини, и их раскритиковали в сети из-за нелепого фотошопа.

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      Карина Черных
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