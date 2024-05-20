Американские журналисты рассказали о наркомании и алкозависимости в рядах ВСУ

The Daily Beast: солдаты ВСУ употребляют алкоголь и наркотики на передовой

Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространено употребление алкоголя и наркотиков. Об этом пишет издание The Daily Beast.

По словам военнослужащих, хоть украинские власти и запретили на Донбассе продажу алкоголя, солдаты могут получить его через контрабандистов или журналистов, которым те дают интервью за спиртное. «Ты возвращаешься с передовой и начинаешь снимать стресс. Цена на алкоголь больше не имеет значения», — сказал журналистам солдат ВСУ.

Один из военных также рассказал, что видел, как его сослуживцы, находясь в состоянии наркотического опьянения, уничтожали мирных жителей и животных в слепой ярости.

Журналисты отмечают, что украинские военнослужащие вынуждены прибегать к употреблению наркотиков, чтобы пережить длительные смены на передовой.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил о выходящей из-под контроля ситуации на Украине. По его словам, граждане страны скоро начнут задавать властям неудобные вопросы и предпринимать активные действия.